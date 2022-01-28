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Автор Ольга Лебедева

Байден поговорил с Зеленским. Подробности "созвона"

Мир

Президент США Джо Байден получил отчёт о недавних переговорах с Россией в Париже от своего украинского коллеги Владимира Зеленского. По данным Киева, лидеры двух стран договорились о совместных действиях и обсудили дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины со стороны США.

Байден поговорил с Зеленским. Подробности "созвона"

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался в Twitter, что у него состоялся "долгий" телефонный разговор с хозяином Белого дома. По его словам, они "обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее”, а ещё - куда ж без этого — "обсудили возможности финансовой поддержки Украины".

Во время разговора Зеленский поблагодарил Байдена за "продолжающуюся военную помощь”.

Пока "высокие стороны" готовились к важному разговору, журналист CNN сообщил, что Зеленский собирался попросить США быть "более осторожными в своих сообщениях о потенциальном нападении России”, поскольку Киев столкнулся с негативными экономическими последствиями, а население страны накрывает паника.

Что говорят в Белом доме

В опубликованном по итогам телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским сообщении Белого дома, говорится, что американский президент "подтвердил готовность США вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину”, и что посольство США в Киеве "остается открытым и полностью работоспособным”, несмотря на отъезд членов семей дипломатов.

Байден также остался в целом доволен переговорами в Нормандском формате, "выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня, прописанных в июле 2020 года, поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений”.

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