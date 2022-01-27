Госдеп снова грозит "закрыть" Северный поток-2

США пригрозили остановить открытие трубопровода Северный поток-2, по которому должен пойти основной поток российского газа в Западную Европу, если Россия вторгнется на Украину.
"Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется на Украину," Северный поток-2 "не продвинется вперед", — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью NPR, отказавшись "вдаваться в подробности" того, как это будет сделано.
Ответить на вопрос "есть ли у США полномочия" на это американский чиновник отказался, отметив лишь, что Штаты будут "работать с Германией, чтобы гарантировать, что она не запустит газопровод".
Напомним, Украина, которая после запуска СП-2 станет не нужна в качестве транзитёра российского газа называет трубопровод "опасным геополитическим оружием".
Пока Запад пытается всячески помешать запуску газопровода, компания-оператор, чтобы получить наконец, сертификат и начать работать, зарегистрировала дочернюю компанию, документы которой полностью удовлетворяют требования немецкого законодательства:
У компании-оператора СП-2 появилась "дочка" в Германии
После этой новости Нед Прайс и озвучил очередную угрозу Госдепа.
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