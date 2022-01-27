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Автор Любовь Степушова

Посол Филатов убедил рыбаков Ирландии не противиться учениям ВМС РФ

Мир

Российский посол в Ирландии Юрий Филатов пришёл к соглашению с местными рыбаками, протестовавшими против проведения учений ВМС РФ у юго-западного побережья страны.

Об этом пишет thejournal. ie

Учения должны состояться 3-8 февраля. Один из руководителей Ирландской ассоциации рыбной промышленности Брендан Бирн заявил после встречи в Дублине, что достигнуто соглашение о создании между рыболовецким флотом и российскими военными кораблями буферной зоны.

"Мы изучили наши варианты — на встрече была карта. Варианты ясны, и они возвращаются в Москву на утверждение", — отметил Бирн.

Он добавил, что он был очень удивлён обширными знаниями посла в вопросах ирландского рыболовства.

"Я был очень впечатлён обширными познаниями посла и сложностью ситуации. Если сравнить это с отсутствием участия нашего собственного правительства, то можно задаться многими вопросами", — сказал активист.

Рассматриваемый район находится в международных водах, но в пределах так называемой 200-мильной исключительной экономической зоны Ирландии.

Как сообщала западная пресса, ирландские рыбаки ранее заявляли о намерении сорвать запланированные военные учения российских кораблей, зайдя в этот район.

Фоном послужили опасения, что учения могут оказать негативное влияние на рыбные запасы.

По мнению автора статьи в 19FortyFive Майкла Пека, учения ВМФ РФ у берегов Ирландии демонстрируют, что Москва при необходимости способна действовать на "заднем дворе НАТО". При этом очевидно, что Ирландии, даже не входящей в альянс, ничего не угрожает.

"Так кому же на самом деле российский флот посылает сообщение? Безусловно, одним из предполагаемых адресатов является Великобритания, которая активно влияет на ситуацию на Украине, в том числе, снабжая Киев оружием", — уверен Майкл Пек.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы ирландия военные учения
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