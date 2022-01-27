В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек

В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана в Чыр-Добо Баткенском районе пострадали как минимум шесть человек. Все они являются граджанами Таджикистана, сообщает "РИА Новости".

Обострение на границе произошло 27 января около 16.30 мск. Киргизская сторона утверждает, что перестрелку начали таджикские пограничники, которые используют миномёты и гранатомёты.

Начало конфликта

По информации киргизских пограничников, граждане Таджикистана камнями перекрыли трассу Баткен — Исфана. Люди якобы дейтсвовали под прикрытием погранслужба.

Военные двух стран провели переговоры и смогли договориться об открытии трассы. В то же время обстрелы киргизской территории начались на другом участке границы. В Киргизии считают действия таджикской стороны провокацией.

"Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации", — говорится в сообщении.

Реакция ОДКБ

В ОДКБ стороны призвали остановить конфликт. Генсек организации Станислав Зась провёл переговоры с секретарями Совбезов обоих стран.

"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.