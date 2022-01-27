EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Артём Пермяков

В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек

Мир

В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана в Чыр-Добо Баткенском районе пострадали как минимум шесть человек. Все они являются граджанами Таджикистана, сообщает "РИА Новости".

В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек

Обострение на границе произошло 27 января около 16.30 мск. Киргизская сторона утверждает, что перестрелку начали таджикские пограничники, которые используют миномёты и гранатомёты.

Начало конфликта

По информации киргизских пограничников, граждане Таджикистана камнями перекрыли трассу Баткен — Исфана. Люди якобы дейтсвовали под прикрытием погранслужба.

Военные двух стран провели переговоры и смогли договориться об открытии трассы. В то же время обстрелы киргизской территории начались на другом участке границы. В Киргизии считают действия таджикской стороны провокацией.

"Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации", — говорится в сообщении.

Реакция ОДКБ

В ОДКБ стороны призвали остановить конфликт. Генсек организации Станислав Зась провёл переговоры с секретарями Совбезов обоих стран.

"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы война киргизия таджикистан
Новости
Улучшить эпидобстановку поможет дистанционная доставка рецептурных лекарств
Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России
В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек
Учёный рассказал, чем омикрон-"невидимка" опаснее обычного штамма 
Военный политолог рассказал, сколько нужно будет продержаться Донбассу
Марков подвел итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Прокуратура Германии обвинила российского ученого в шпионаже
На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
Последние материалы
Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России
В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек
Учёный рассказал, чем омикрон-"невидимка" опаснее обычного штамма 
Военный политолог рассказал, сколько нужно будет продержаться Донбассу
Какие причёски будут в тренде в 2022 году?
Марков подвел итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Прокуратура Германии обвинила российского ученого в шпионаже
На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2
Могут ли сладкоежки в детстве стать алкоголиками в будущем?
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников