Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ

Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле территории непризнанной республики 30-й механизированной бригадой ВСУ.

Как сообщили в Народной милиции ЛНР, инцидент произошёл в районе села Весёлогоровка Луганской области, в направлении которого украинские военные открыли огонь из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов с позиций в окрестностях посёлка Троицкое.

"В результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий", — говорится в сообщении.

В Народной милиции заявили, что военнослужащие ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить гражданское население и избежать потерь в своих рядах. Информация о потерях среди бойцов ВСУ в результате перестрелки уточняется.

Согласно сведениям разведки ЛНР, ВСУ наращивает группировку войск у линии соприкосновения. Ожидается, что в ближайшие дни в район расположения 30-й механизированной бригады прибудет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с офицерами генштаба, чтобы провести рекогносцировку. В ЛНР допускают возможность главного удара украинских войск на этом направлении.

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