Прокуратура Германии обвинила российского ученого в шпионаже

Немецкие прокуроры предъявили российскому ученому обвинение в том, что он якобы шпионил за космическими технологиями страны для Москвы. Об этом сообщает EuroNews.

Подозреваемый, идентифицированный как Ильнур Н., был арестован по подозрению в шпионаже летом 2021 года. Обвинение утверждает, что этот человек работал научным сотрудником у профессора науки и техники в Баварском университете. С ним якобы связалась российская служба внешней разведки (СВР) "не позднее осени 2019 года", и он согласился работать на них.

По словам прокуроров, разведывательная служба особенно интересовалась разработкой европейской ракеты Ariane, используемой для космических запусков.

Ильнура Н. обвиняют в том, что он регулярно встречался с сотрудником СВР из Германии для передачи информации о продуктах исследований воздушного пространства и различных этапах разработки ракеты Ariane. Прокуроры утверждают, что научный сотрудник получил в общей сложности 2500 евро за передачу информации.

Государственный суд Мюнхена теперь примет решение о передаче дела в суд.

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