В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе

Перестрелки между пограничниками Киргизии и Таджикистана начались на границе двух стран 27 января. Об этом сообщает Государственная погранслужба Киргизии.

По информации ведомства, около 16.35 по Москве таджикские военные открыли огонь по киргизским пограничникам в местности Чыр-Добо Баткенского района.

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует миномёты и гранатомёты", — цитирует сообщение погранслужбы РИА Новости.

Ранее в местности Торт-Кочо Баткенского района таджикскими пограничниками в одностороннем порядке был перекрыт участок дороги, которая соединяет киргизские города Баткен и Исфану. В связи с этим пограничников Киргизии перевели на усиленный вариант службы. В район перекрытия дороги направились чиновники двух стран, чтобы способствовать деэскалации ситуации.

В сообщении поясняется, что причиной периодических инцидентов с участием пограничников двух стран являются неделимитированные участки границы.

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