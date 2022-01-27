EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной

Мир

Даже мысль о войне между россиянами и украинцами является неприемлемой для РФ, заявил замглавы департамента информации и печати МИД страны Алексей Зайцев.

В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — цитирует представителя министерства ТАСС.

По словам Зайцева, деградация отношений РФ и Украины является следствием линии Киева на конфронтации с Москвой.

Представитель МИД напомнил, что после 2014 года Украина в одностороннем порядке понизила уровень дипотношений с РФ.

"Свёрнуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества, разрушаются многоплановые связи во всех сферах", — отметил замглавы департамента информации и печати.

Он заявил о многочисленных провокациях в отношении российских учреждений на Украине. Несмотря на это диппредставительства РФ, по словам Зайцева, продолжают работать в штатном режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз от политолога
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина алексей зайцев
Новости
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной
Эксперт Белогорьев: ответ США по гарантиям был очевиден изначально
Психиатр раскрыл, как стресс влияет на вероятность заболеть коронавирусом
Политолог раскрыл единственно возможный сценарий начала войны с Украиной
Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности
Экс-депутат ВР Журавко оценил новость о присутствии в Донбассе наёмников США
"Союзная решимость-2022": на учениях будут отражать агрессию Клопии
В Кремле отреагировали на предложение направить оружие в ДНР и ЛНР
Малышева рассказала, для кого заражение "омикроном" особенно опасно
Последние материалы
Украина нагнетает военную истерию, чтобы спасти умирающую экономику
Как натренировать память? Больше читайте!
Политолог раскрыл единственно возможный сценарий начала войны с Украиной
Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности
Экс-депутат ВР Журавко оценил новость о присутствии в Донбассе наёмников США
"Союзная решимость-2022": на учениях будут отражать агрессию Клопии
Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное
В Кремле отреагировали на предложение направить оружие в ДНР и ЛНР
Почему ЦБ атакует "Бест Вей"?
Малышева рассказала, для кого заражение "омикроном" особенно опасно
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников