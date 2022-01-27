В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной

Даже мысль о войне между россиянами и украинцами является неприемлемой для РФ, заявил замглавы департамента информации и печати МИД страны Алексей Зайцев.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — цитирует представителя министерства ТАСС.

По словам Зайцева, деградация отношений РФ и Украины является следствием линии Киева на конфронтации с Москвой.

Представитель МИД напомнил, что после 2014 года Украина в одностороннем порядке понизила уровень дипотношений с РФ.

"Свёрнуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества, разрушаются многоплановые связи во всех сферах", — отметил замглавы департамента информации и печати.

Он заявил о многочисленных провокациях в отношении российских учреждений на Украине. Несмотря на это диппредставительства РФ, по словам Зайцева, продолжают работать в штатном режиме.

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