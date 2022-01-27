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Автор Владимир Васютченко

Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности

Мир

Засекреченность представленного РФ письменного ответа США по гарантиям безопасности может быть связана с тем, что в нём Вашингтон фактически не отвечает на предложения Москвы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности

Он напомнил, что США и альянс просили не обнародовать содержание своих ответов, ссылаясь на возможность ведения конфиденциальных переговоров.

"Но я подозреваю, что истинная причина в другом. Она в том, что и американцы, и натовцы хорошо понимают, что, по существу, они на российские предложения не отвечают", — заявил сенатор в эфире парламентского телеканала "Вместе-РФ".

Косачёв назвал такое развитие событий предсказуемым и вызывающим сожаление.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии в ответе США по гарантиям безопасности "позитивной реакции" по нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать РФ.

Министр пояснил, что в настоящее полученные РФ ответы США и НАТО проходят межведомственное согласование, по итогам которого о них доложат президенту Владимиру Путину. Тот в свою очередь примет решение о реакции российских властей на эти документы.

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