Косачёв объяснил причины засекреченности ответа США по гарантиям безопасности

Засекреченность представленного РФ письменного ответа США по гарантиям безопасности может быть связана с тем, что в нём Вашингтон фактически не отвечает на предложения Москвы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Он напомнил, что США и альянс просили не обнародовать содержание своих ответов, ссылаясь на возможность ведения конфиденциальных переговоров.

"Но я подозреваю, что истинная причина в другом. Она в том, что и американцы, и натовцы хорошо понимают, что, по существу, они на российские предложения не отвечают", — заявил сенатор в эфире парламентского телеканала "Вместе-РФ".

Косачёв назвал такое развитие событий предсказуемым и вызывающим сожаление.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии в ответе США по гарантиям безопасности "позитивной реакции" по нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать РФ.

Министр пояснил, что в настоящее полученные РФ ответы США и НАТО проходят межведомственное согласование, по итогам которого о них доложат президенту Владимиру Путину. Тот в свою очередь примет решение о реакции российских властей на эти документы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.