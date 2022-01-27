Экс-депутат ВР Журавко оценил новость о присутствии в Донбассе наёмников США

Бывший народный депутат Верховной Рады Алексей Журавко прокомментировал Pravda.Ru слова начальника управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко о присутствии в Донбассе наёмников из американской частной военной компании Academi.

"Это не сенсация. То, что они там присутствуют, это 100%. Они присутствовали всё время. Просто иногда они прятались, потом выезжали, а потом снова заезжали. И под видом инструкторов не исключено, что ещё партия заехала. Это же можно так называть "инструкторы заехали". А кто его знает, инструкторы или не инструкторы. Надо же кому-то делать провокации, надо же кого-то в качестве заградотряда в случае чего использовать", — сказал Журавко.

Информация о присутствии на Украине американских наёмников появляется на фоне подготовки ВСУ к нападению на Донбасс, считает эксперт.

"Это давно не секрет. Уже неоднократно публиковали эту информацию и видео даже были в соцсетях. Просто сейчас оно более явно вылазит, потому что действительно Украина готовится к военной провокации и к наступлению на Донбасс. Я не исключаю, что присутствуют грузинские и польские наёмники. Все, кто сегодня обезбашенный и хочет крови, со стороны европейцев и так называемых "партнеров", будут присутствовать", — отметил собеседник издания.

Журавко добавил, что США нельзя верить, поскольку они не держат своё слово.

Ранее начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко сообщил в беседе с РИА Новости, что в Донбассе были замечены наемники из американской частной военной компании из Academi, ранее известной как Blackwater.

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