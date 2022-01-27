В Кремле охарактеризовали отношения РФ и Запада: "Напоминают холодную войну"

Отношения РФ и Запада напоминают период холодной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, проблемы возникли после 2014 года, когда на Украине произошёл государственный переворот, передаёт РИА Новости.

"Тогда Крым принял решение стать частью России, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряжённости, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну. Это так", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Запад до сих пор отказывается признавать Крым российским, а действующий руководитель Украины Владимир Зеленский в самом начале президентства сообщал, что одна из его главных задач на посту — вернуть полуостров.

В конце 2021 года глава Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым частью РФ. Он считает, что полуостров сразу же стал российским после референдума.

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