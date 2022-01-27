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Автор Олег Артюков

Что-то стало понятно? Президент Литвы посоветовал НАТО "не бряцать оружием"

Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "бряцанье оружием" со стороны НАТО не обязательно, поддержание коллективной безопасности должна обеспечивать прежде всего дипломатия.

Что-то стало понятно? Президент Литвы посоветовал НАТО "не бряцать оружием"

"Литва готова помогать Украине всеми возможными средствами… Ну а НАТО как организация прежде всего должна озаботиться коллективной и региональной безопасностью. И это не обязательно надо делать, бряцая оружием. Сегодня, я полагаю, должны говорить дипломаты, говорить очень четко, слаженно, понятно, поскольку эту риторику слушает другая сторона и в зависимости от этой риторики выстраивает свои планы", — цитирует президента Литвы РИА "Новости".

Отметим, Литва относится к числу тех государств, политики которых крайне негативно отзываются о России. Резко отрицательной со стороны Литвы была и реакция на российские предложения по гарантиям безопасности.

Свидетельствует ли нынешнее заявление Науседы о том, нет необходимости "бряцать оружием" о каких-либо изменениях в политике Вильнюса. Нет, едва ли.

Пару дней назад в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом президент Литвы заявил, что мнение России о гарантиях безопасности является вызовом для всей системы европейской безопасности.

"В условиях ухудшения региональной ситуации в сфере безопасности важно не принимать навязываемые Россией утверждения о постсоветских странах, зонах интересов, контактных линиях", — заявил Науседа. По его оценке, эти установки Москвы "являются вызовом всей архитектуре системы европейской безопасности".

Так что сказанное про "бряцание оружием" скорее выбивается из ряда предыдущих заявлений и не свидетельствует о пересмотре властями Литвы своих прежних оценок.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато литва вильнюс
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