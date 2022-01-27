Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "бряцанье оружием" со стороны НАТО не обязательно, поддержание коллективной безопасности должна обеспечивать прежде всего дипломатия.
"Литва готова помогать Украине всеми возможными средствами… Ну а НАТО как организация прежде всего должна озаботиться коллективной и региональной безопасностью. И это не обязательно надо делать, бряцая оружием. Сегодня, я полагаю, должны говорить дипломаты, говорить очень четко, слаженно, понятно, поскольку эту риторику слушает другая сторона и в зависимости от этой риторики выстраивает свои планы", — цитирует президента Литвы РИА "Новости".
Отметим, Литва относится к числу тех государств, политики которых крайне негативно отзываются о России. Резко отрицательной со стороны Литвы была и реакция на российские предложения по гарантиям безопасности.
Свидетельствует ли нынешнее заявление Науседы о том, нет необходимости "бряцать оружием" о каких-либо изменениях в политике Вильнюса. Нет, едва ли.
Пару дней назад в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом президент Литвы заявил, что мнение России о гарантиях безопасности является вызовом для всей системы европейской безопасности.
"В условиях ухудшения региональной ситуации в сфере безопасности важно не принимать навязываемые Россией утверждения о постсоветских странах, зонах интересов, контактных линиях", — заявил Науседа. По его оценке, эти установки Москвы "являются вызовом всей архитектуре системы европейской безопасности".
Так что сказанное про "бряцание оружием" скорее выбивается из ряда предыдущих заявлений и не свидетельствует о пересмотре властями Литвы своих прежних оценок.
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