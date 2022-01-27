Москалькова: россияне в ДНР и ЛНР просят о помощи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что граждане Российской Федерации, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках просят о помощи.

Она рассказала, что россияне постоянно обращаются к ней, говорят о том, что хотят вернуться на территорию РФ, и просят предоставить им убежище.

"Поступают постоянно от граждан России, которые проживают на этой территории. Вчера поздно вечером мне звонила женщина, которая беспокоится о своей взрослой дочери и внуках, проживающих почти на границе с Украиной, потому что нагнетается ситуация", — передаёт РИА Новости слова Москальковой.

Ранее "Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что помощь России в сдерживании агрессии Киева, действительно, может понадобиться самопровозглашённым республикам.

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