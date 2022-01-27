Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в эфире телеканала Sky News показали двух подданных Британии, которые воют за Украину и находятся на передовой.
По его словам, сюжет демонстрирует нарушение пункта 10 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
В своём Telegram-канале дипломат отметил, что, согласно этой норме, необходимо вывести все иностранные вооружённые формирования и наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.
"Эти ребята выглядят как наёмники. И я не знаю, почему вы хвастаетесь этим, ваша страна. Это нарушение Минских соглашений", — сказал Полянский ведущей британского канала Sky News во время передачи, в которой снимался в качестве эксперта.
Отвечая на вопрос о "нападении" на Украину, дипломат подчеркнул: сегодня об этом говорят только американцы и некоторые европейцы. Он добавил, что даже Киев уже перестал заявлять о якобы "готовящейся агрессии".
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