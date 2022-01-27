Медведев: существование НАТО — парадокс, у военного блока нет противника

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в необходимости существования Североатлантического альянса в современном мире. По его словам, у НАТО нет противника, который бы заявлял о неприемлемости Запада.

Политик отметил, что военные блоки — устаревший термин, который был популярен в период Холодной войны, передаёт РИА Новости.

"В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО", — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия пыталась выстроить отношения с альянсом. Как подчеркнул политик, ранее велись переговоры, в том числе на тему, как РФ сблизиться с НАТО, однако "нас не услышали". Именно поэтому, по мнению Медведева, ситуация сейчас развивается "по другому сценарию".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.