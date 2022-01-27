CBS: в США заявили о "технических сложностях" в санкциях против Путина

Белый дом пока не определился, вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина или нет. По сообщению американской прессы, в администрации американского лидера Джо Байдена озаботились "путешествиями" главы РФ.

Согласно информации, личные санкции против российского президента лишат возможности страны выстраивать диалог.

"Согласно источникам, с которыми я говорила, если это сделать, появятся некоторые технические сложности. Если ввести санкции против кого-то, с кем нужно вести переговоры, как они будут путешествовать? Это также будет трудно с точки зрения координации", — заявила сотрудница телеканала CBS Маргаретт Бреннан, специализирующаяся на международной тематике .

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что администрация Белого дома допускает ввести персональные санкции против Владимира Путина. Причиной такого решения, как пояснили в правительстве США, служит всё так же широко обсуждаемая тема "украинского конфликта".

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