Медведев не стал раскрывать планы на случай отказа США от гарантий безопасности

Если Штаты откажутся в предоставлении РФ гарантий безопасности, это серьёзно осложнит общую ситуацию, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Вместе с тем политик отказался раскрывать конкретные планы Москвы в случае отрицательного ответа со стороны США. По его словам, все решения остаются за российским лидером Владимиром Путиным.

"Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, это очень осложнит общую ситуацию", — приводит слова Медведева РИА Новости.

Напомним, 26 января США передали РФ письменный ответ на проекты соглашений по гарантиям безопасности. Во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл содержание документа. В нём содержатся "опасения Штатов и союзников относительно действий России, подрывающих безопасность", а также "оценка тем, вызывающих обеспокоенность у РФ и идеи США в областях, где страны могли бы найти общие точки соприкосновения".

В РФ раскритиковали ответ американских дипломатов. Так, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в интервью РИА Новости, что США "собрали всё в кучу — свои фантазии и претензии".

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