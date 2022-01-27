Политолог Дьяченко объяснила, кто создал легенду о "нападении" Путина на Украину

Украинский политолог Елена Дьяченко убеждена: легенду о том, что президент РФ Владимир Путин якобы готовит вооружённое вторжение на территорию Украины, создали в информационном пространстве американцы.

По её словам, материалы о "нападении" стали появляться в западных СМИ в разгар российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые проходили в Женеве.

"Эта легенда начала сильно обсуждаться, возможно, потому что прямые требования РФ и США выполнить не могут: отказ от приёма в НАТО Украины, отвод тяжёлых вооружений и вообще возврат к ситуации 1997 года. Это невозможно. А какую-то победу, какой-то результат этих переговоров Штатам предъявить нужно было", — сказала эксперт в эфире канала "Наш".

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ не может принять ответ США по гарантиям безопасности, передаёт РИА Новости. Москву не удовлетворил документ, так как американские дипломаты "собрали всё в кучу — свои фантазии и претензии".

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