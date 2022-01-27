EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Политолог Дьяченко объяснила, кто создал легенду о "нападении" Путина на Украину

Мир

Украинский политолог Елена Дьяченко убеждена: легенду о том, что президент РФ Владимир Путин якобы готовит вооружённое вторжение на территорию Украины, создали в информационном пространстве американцы. 

Политолог Дьяченко объяснила, кто создал легенду о "нападении" Путина на Украину

По её словам, материалы о "нападении" стали появляться в западных СМИ в разгар российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые проходили в Женеве.

"Эта легенда начала сильно обсуждаться, возможно, потому что прямые требования РФ и США выполнить не могут: отказ от приёма в НАТО Украины, отвод тяжёлых вооружений и вообще возврат к ситуации 1997 года. Это невозможно. А какую-то победу, какой-то результат этих переговоров Штатам предъявить нужно было", — сказала эксперт в эфире канала "Наш".

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ не может принять ответ США по гарантиям безопасности, передаёт РИА Новости. Москву не удовлетворил документ, так как американские дипломаты "собрали всё в кучу — свои фантазии и претензии".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз от политолога
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина переговоры владимир путин
Новости
"Деелбасызация": Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе
Медведев назвал единственный способ избежать войны
У компании-оператора СП-2 появилась "дочка" в Германии
Разрушения и хаос: политолог ФРГ призвал "построить мост" между Западом и РФ
Политолог Дьяченко объяснила, кто создал легенду о "нападении" Путина на Украину
Болгария: мы хоть и член НАТО, но воевать за Украину не будем
В Подольске за решётку отправили братьев, замучивших до смерти ветерана
В Московской области нашли тело связанного мужчины в юбке и колготках
Астрономы обнаружили в космосе объект, "не похожий ни на что" виденное ранее
Французский политолог Леруа: Макрон, ведомый НАТО, поддержит санкции против РФ
Последние материалы
Болгария: мы хоть и член НАТО, но воевать за Украину не будем
В Московской области нашли тело связанного мужчины в юбке и колготках
В Подольске за решётку отправили братьев, замучивших до смерти ветерана
Астрономы обнаружили в космосе объект, "не похожий ни на что" виденное ранее
Французский политолог Леруа: Макрон, ведомый НАТО, поддержит санкции против РФ
The Times: Уоллес приедет в Москву и расскажет, что "украинцы будут сражаться"
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Канада "окапывается" на территории Украины
"Времени всё меньше": генерал США заявил, что знает, как достичь мира с Россией
Премьер Хорватии извинился перед Киевом за "чушь, которую нёс Миланович"
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Бывший СССР
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк Любовь Степушова Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат Любовь Степушова
Общество
Психолог Морозова рассказала, что довело 14-летнюю школьницу до убийства семьи
Мир. Новости мира
Погранслужба Польши: белорусские солдаты открыли стрельбу на границе
Китайские ученые из Уханя предупредили о новом коронавирусе
Мир. Новости мира
Китайские ученые из Уханя предупредили о новом коронавирусе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников