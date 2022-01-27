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Автор Ольга Лебедева

Премьер Хорватии извинился перед Киевом за "чушь, которую нёс Миланович"

Мир

Заявление президента Хорватии о том, что он не пустит своих солдат "воевать за Украину" и вообще "заберёт их домой из Восточной Европы", если вдруг начнётся военный конфликт с Россией, раскритиковал его же собственный правый рука — премьер-министр Андрей Пленкович.

Премьер Хорватии извинился перед Киевом за "чушь, которую нёс Миланович"

Пленкович попытался разрядить ситуацию, сложившуюся после выступления Зорана Милановича, написав в Twitter:

"Учитывая тот факт, что ни один из наших военных не находится в Украине, а контингент, дислоцированный в Польше, уже вернулся, я не знаю, какого рода военнослужащих президент думает вывести”.

Пленкович заявил, что заявления главы Хорватии не соответствуют взглядам правительства:

"Я приношу извинения украинцам за такую чушь", — написал он.

Напомним, что Миланович в телеобращении заявил, что хорватские войска в составе контингентов НАТО, дислоцированных в Европе, не будут участвовать в боевых действиях, если они всё же развернутся в бывшей советской республике.

"Мы не только не пошлем военных, но и, если произойдет эскалация, мы отзовем всех хорватских военных до последнего, — пообещал он, критикуя политику США. — Это не имеет ничего общего с Украиной или Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байденом и его администрацией, которую я всегда ранее поддерживал”.

Высказывания Милановича принесли ему место в базе данных сайта "Миротворец” за "антиукраинскую деятельность", а также распространение "кремлевской пропаганды” и оправдание "российской агрессии”.

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Голос разума. «Отступим до последнего солдата». Лидер Хорватии бросил вызов Байдену и обидел Украину
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы хорватия зоран миланович андрей пленкович
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