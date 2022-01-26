Сенатор Джабаров допустил участие Китая в переговорах США и России

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия не может принять ответ США на предложения по гарантиям безопасности. 26 января глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что письменный ответ на российские условия был передан Москве.

По словам Джабарова, американцы в ответе собрали все свои фантазии и претензии в одну кучу.

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", — приводит РИА Новости слова Джабарова.

Россия будет готовить ответ США вместе с Китаем?

Также Джабаров заявил, что в течении нескольких дней Россия подготовит ответ США совместно со своими союзниками.

"РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР", — заявил Джабаров.

Ответ США на предложения России был передан американским послом в Москве. Также 26 января свой ответ через посла РФ в Брюсселе передал НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, организация не собирается отказываться от своих "основополагающих принципов", которые были озвучены Россией.

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