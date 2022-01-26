СМИ: в ответе НАТО по гарантиям безопасности "нет серьёзных уступок"

Ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит "серьёзных уступок", сообщает агентство dpa, ссылаясь на источники в НАТО.

"По словам дипломатов, в нём (ответе. — Ред.) не содержится серьёзных уступок. Там даётся ясно понять, что основные требования России неприемлемы для альянса", — говорится в сообщении агентства.

Имеются в виду требования о нерасширении НАТО и выводе военного контингента из стран-членов в Восточной Европе.

В ближайшее время НАТО предоставит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Ранее Министерство иностранных дел РФ получило ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Документ пока не обнародован. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в нём содержатся "очень позитивные вещи". Секретарь отметил, что в своём ответе Вашингтон обозначил принципы, от которых Соединённые Штаты не откажутся, и указал "области", где возможна совместная работа по укреплению безопасности.

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