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Автор Светлана Нерадовская

Кулеба сомневается в нападении России в ближайшее время

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пока не планирует вторжение на Незалежную. Такое мнение он озвучил во время брифинга 26 января. Запись доступна в аккаунте МИД на Facebook.

Кулеба сомневается в нападении России в ближайшее время

Кулеба считает, что технически Россия ещё не готова к нападению, потому что для вторжения ей необходима ударная группировка, которой пока не наблюдается на границе. Однако министр подчеркнул, что это обстоятельство не означает, что РФ не соберёт ударные силы в будущем. По убеждению Кулебы, сейчас Россия преследует единственную цель — она хочет "посеять панику" среди украинцев.

В последнее время уже несколько представителей украинского руководства заявили, что нападения России пока не планируется. Власти Украины заявляют, что для вторжения пока отсутствуют какие бы то ни было предпосылки.

Так, об отсутствии угрозы российского вторжения на сегодняшний день ранее заявили секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны страны Алексей Резников. Они подтвердили, что пока не видят подготовки к военному наступлению со стороны России.

Накануне, 25 января, Резников обратился ко всем с просьбой не впадать в панику из-за опасности эскалации, потому что пока нет никаких признаков того, что события будут разворачиваться именно таким образом.

"На сегодняшний день фактаж, который мы и разведки стран-партнеров наблюдаем, приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года. По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление. Такой угрозы не существует", — сообщил он.

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Кулеба и Блинкен после встречи на фоне опасений, что Россия планирует вторжение на Украину
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина дмитрий кулеба алексей резников
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