Политолог Марков дал прогноз по поводу переговоров в "нормандском формате"

Политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что на сегодняшних переговорах в "нормандском формате" Россия поставит конкретный вопрос — будет ли Украина исполнять Минские соглашения.

Эксперт предположил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предупредит коалицию Франции, Германии и Украины, что если Украина не выполнит Минские соглашения, то Россия возьмёт на себя обязательства по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Наша страна признает Донецкую и Луганскую Народные Республики и введёт на их территорию свои войска", — сказал Марков в беседе со "Свободной прессой".

Сейчас Париже проходит встреча политсоветников всех четырёх стран "нормандского формата" — Германии, России, Франции и Украины

Марков считает, что прогресс в переговорах "весьма вероятен". Однако Украина ничего не решает — США могут дать приказ Киеву на выполнение Минских договорённостей, несмотря на то, что на встрече представителя Соединённых Штатов не будет. По мнению политолога, Вашингтон уже готов согласиться с требованиями РФ, однако американцы хотят "переформатировать" Минские соглашения, изъяв из документа какие-то пункты.

Ранее Министерство иностранных дел РФ получило ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

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