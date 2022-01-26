Политолог рассказал, о чём сигнализирует военная форма Лукашенко

Александр Лукашенко сменил гражданскую одежду на военное обмундирование. Какие сигналы посылает миру лидер Белоруссии, объяснил политолог.

Военная форма, которую в последнее время так полюбил президент Белоруссии, может быть символизировать независимость для потенциальных соперников. Такой точки зрения придерживается политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Александр Григорьевич с большим энтузиазмом включился в подготовку к защите рубежей своего государства. В середине января Лукашенко приехал в обмундировании на военный аэродром в Мачулищах для встречи с миротворцами ОДКБ, которые выполнили свою миссию в Казахстане. Позже белорусский лидер явился в командный пункт в Лунинецком районе и вышел к представителям СМИ в бушлате и брюках с генеральскими лампасами. Глава соседнего государства является ещё и главнокомандующим Вооруженными Силами.

Лукашенко не раз заявлял о своём стремлении защищать суверенитет страны, которую он возглавляет.

"Мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", — написана речь Лукашенко на сайте главы Белоруссии.

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