Украина проведёт массовые учения для граждан на случай ЧС

На Украине планируется провести массовые учения для граждан на тот случай, если в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация. Сообщение об этом появилось на сайте МВД страны.

"МВД проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Они пройдут в разных регионах страны. В Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах", — сказано в сообщении ведомства.

Как уточнил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, основное, чему будут обучать население — это безопасному обращению со взрывоопасными объектами.

Подготовка к массовым учениям для населения уже началась, о чём уведомил и. о. главы госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. Он сообщил, что органы власти на местах полностью проинформированы по поводу основных пунктов предстоящих учений: эвакуации, оповещения, использования средств защиты и т. д.

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