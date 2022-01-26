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Автор Игорь Рябов

Госдеп США поставил вопрос об отъезде российского посла Антонова

Мир

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам послу США в РФ.

Госдеп США поставил вопрос об отъезде российского посла Антонова

По словам Антонова, на последних встречах в Госдепе сотрудникам российского диппредставительства ясно сказали, что посол будет вынужден покинуть США к апрелю, если не будут выполнены следующие условия: Вашингтон требует, чтобы охранникам американского посла в Москве предоставили визы для поездку в РФ.

Антонов рассказал, что за последние четыре года, которые он находится в США, более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из страны, что вместе с семьями составляет около 300 человек. Эта негативная тенденция не меняется, подчеркнул посол.

Ранее Министерство иностранных дел РФ получило ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

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