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Автор Николай Ткаченко

The Gardian: Джонсон лично дал приказ спасать кошек и собак из Афганистана

Мир

Британский премьер-министр Борис Джонсон, похоже, лично санкционировал спорное спасение животных из Афганистана во время событий в августе 2021 года. Это следует из двух электронных писем, опубликованных в среду, пишет The Gardian.

The Gardian: Джонсон лично дал приказ спасать кошек и собак из Афганистана

Переписка опровергает утверждение Даунинг-стрит о том, что Джонсон не отдавал личного приказа по эвакуации из Афганистана кошек и собак британской благотворительной организации Nowzad.

В первом письме от 25 августа говорится, что премьер-министр только что дал согласие на эвакуацию персонала организации и животных. Письмо было отправлено необъявленным чиновником Министерства иностранных дел другому чиновнику этого же министерства, который отвечал за особые ситуации по спасению из Афганистана.

Во второй половине того же дня между чиновниками МИД было отправлено второе письмо. В нем в связи с принятым премьер-министром решением чиновник просил дать разрешение на въезд участникам благотворительной организации, которые являлись гражданами Афганистана.

Тогда министр обороны Великобритании Бенн Уоллес не дал эвакуироваться Nowzad, так как, по его мнению, в первую очередь нужно было обезопасить тысячи людей, жизнь которых подвергалась большему риску.

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