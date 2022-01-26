В Госдуме РФ прокомментировали поставки оружия ДНР и ЛНР

Член комитета Госдумы по обороне, депутат от "Единой России" Андрей Гурулёв рассказал о том, что принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки ДНР и ЛНР не потребуется. При этом, по его мнению, недопустимо промедление в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что решение оказать поддержку самопровозглашённым республикам имеет смысл. Гурулёв пояснил, что Россия в любом случае будет защищать своих граждан, которые живут на этих территориях. При этом он подчеркнул, что ключевое слово здесь — защищать.

Парламентарий также добавил, что объём поставок вооружения с российской стороны должен быть равен вливаниям летального оружия на Украину с Запада.

Ранее глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия призвала руководство страны помочь Донецкой и Луганской Народным Республикам поставками вооружения для обеспечения безопасности российских граждан в Донбассе и сдерживания агрессии Украины.

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