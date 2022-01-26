Эксперт оценил сообщения о том, что украинские националисты вербуют добровольцев

Политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал Pravda.Ru заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина о том, что украинские радикалы вербуют добровольцев для войны в Донбассе.

"То, что информация, скорее всего, близка к действительности, сомнений нет. И этому способствует несколько факторов. Первый из них — националисты наиболее мобильная и агрессивно настроенная часть украинского общества. Для них подобные ситуации чрезвычайно благоприятные, они мгновенно на них откликаются. Второе, большинство из них не приспособлены к жизни в обычных мирных условиях. И многие из тех, кого вербуют, просто не устроены в жизни, для них война — хоть какой-то смысл в жизни и возможность поправить своё положение", — считает политолог.

По его мнению, националисты находятся под кураторством спецслужб, а также являются активными участниками внутриукраинских разборок.

"Поэтому всё это укладывается в предположения о том, что обострение вокруг Украины вполне может привести к появлению каких-либо провокаций, которые этот конфликт ускорят и спровоцируют", — добавил Джаралла.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские националисты вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

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