Американский комик Кольберн высмеял обращение Зеленского к нации

Комик из США Стивен Кольберн сделал пародию на главу Украины Владимира Зеленского и его обращение к украинцам в рамках своего ночного шоу. Об этом говорится в Twitter "Позднего шоу со Стивеном Кольберном".

Пародия американского телеведущего посвящена украинскому президенту и его видеообращению к населению Украины. Кроме того, Кольберн пошутил по поводу того, как Зеленский может сбежать из Киева на фоне последних событий в стране.

"Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь", — повеселился комик, изображая сбегающего украинского лидера.

Кольберн продемонстрировал, как, произнося эти слова-"обращение к нации", Зеленский пытается убежать от камеры.

Зеленский уже неоднократно обращался к нации в формате видео. Сначала он сообщил о том, что Россия собирается оккупировать крупные украинские города, в частности, Харьков, затем рассказал, что угрозы нападения на страну нет и никакой оккупации не случится. Также он говорил, что Крым и Донбасс в скором времени снова соединятся с Украиной.