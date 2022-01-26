Психолог Файнзильберг объяснил разницу в поведении Путина и Байдена

В последние недели президент США Джо Байден выступает лично, угрожая Владимиру Путину и России, а российский лидер предпочитает общение с ним через спокойные формулировки пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Путин избегает личных выступлений, Байден предпочитает

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин "ещё никогда не видел таких санкций, которые готовятся ввести Соединенные Штаты".

"Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину", — сказал он.

Вчера Джо Байден подтвердил, что санкции будут наложены лично против Владимира Путина.

На вопрос журналиста об этом, он ответил: "Да".

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии указал, что "призывы американских политиков" ввести санкции против руководства России, в том числе Владимира Путина, деструктивны исключительно с политической точки зрения.

"Это не болезненно, это деструктивно политически", — сказал Песков.

Байден пытается взять реванш у Путина "горлом"

Как сказал Pravda. Ru психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг, психологические характеристики зависят от:

типа личности,

жизненного опыта,

социального статуса,

насколько оппонент убежден в своей правоте.

Человек, который разговаривает через своего адвоката, несомненно, имеет социальный статус и жизненный опыт гораздо большие, чем тот, кто бесконечно спорит.

"Хотя бы потому что адвокату за сопровождение, за защиту интересов, за ответы на вопросы нужно платить и платить достаточно много", — сказал психотерапевт.

Что касается политиков, то, по словам эксперта, тот, "кто выражает всевозможные угрозы, формирует образ внешнего и внутреннего врага, это человек, который не очень уверен в себе и в том, что он делает".

"То есть он пытается взять реванш, как говорится, горлом, угрозами, шумом вокруг своей собственной персоны и своей собственной страны", — сказал Владимир Файнзильберг.

Путин опирается не на эмоции, а на аналитику специалистов

С другой стороны тот политик, который выражает своё мнение через личного секретаря, формулирует мнение многих специалистов, которые заняты анализом ситуации и формируют общее мнение, подчеркнул психотерапевт.

"Оно (мнение) более продумано, более взвешено. А секретарь в данном случае является только рупором, то есть он озвучивает решение этой группы лиц, то есть принимается коллективное решение. На мой взгляд, это более компетентное, более правильное, более взвешенное мнение", — отметил эксперт.

Байден не в первый раз попадает в ловушку неосмотрительных ответов.

17 марта прошлого года журналист ABC News спросил президента США, считает ли он Путина убийцей, Интервьюер сказал: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" — "М-м-м, да", — ответил Байден. После этого ему пришлось звонить лидеру РФ и извиняться.