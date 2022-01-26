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Автор Олег Артюков

В Эстонии пообещали сильно удивить Россию

Мир

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прокомментировала подготовку санкций против России на случай "вторжения на Украину".

В Эстонии пообещали сильно удивить Россию

В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств 25 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза помочь Украине, "если Кремль решит напасть".

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии заявила, что "Евросоюз хотел послать сильный сигнал о единстве". По ее словам, на встрече обсуждалась возможность введения новых санкций против России.

"Безусловно, очень важно, чтобы это единство сохранялось и подчеркивалось. И разные взгляды, разные политические мнения и разные мнения политиков не нарушат этого единства. И здесь все страны сегодня были единодушны. Очень важно сохранять решимость в отношении санкций. Они должны быть сильными и эффективными. Я не хочу вдаваться сейчас в подробности, потому что санкции все еще должны удивлять тех, кого мы хотим удивить и на кого мы хотим повлиять", — цитирует Лийметс портал Err. ee.

Напомним, эстонские политики относятся к числе тех, кто настроен наиболее непримиримо в отношении России. Часто по этому поводу высказывается, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В середине января, например, она заявила, что предложения России по гарантиям безопасности являются "вымогательством". По словам Каллас, "мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки".

Кроме того, премьер-министр Эстонии вновь повторила тезис об "агрессии России на Украине". По её словам, угроза этой агрессии нарастает и нужно быть готовыми "к расширению агрессии России на Украине".

"Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", — отметила Каллас, подчеркнув, что союзники должны быть готовы "реагировать очень быстро".

Эстония относится к числу тех государств, которые поставляют оружие на Украину. Таллин даже обращался в Берлин за разрешением передать Киеву гаубицы, которые были ранее получены Эстонией из запасов армии бывшей ГДР. Однако германские власти разрешения на это не дали.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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