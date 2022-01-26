Посол Украины в Японии: мы не планируем нападать на Россию

У Украины нет в планах нападения на Россию, равно как и намерения решать конфликт в Донбассе методом силы. Такую позицию озвучил украинский посол в Японии Сергей Корсунский.

По мнению Корсунского, Украина не связана с НАТО таким образом, чтобы как-то угрожать РФ, и вообще его страна никак не угрожает России или кому бы то ни было ещё, и не собирается этого делать в будущем.

"Как утверждения России о том, что НАТО угрожает интересам РФ, относятся к Украине? У нас нет баз НАТО на Украине. Да, мы проводим учения, да мы участвуем во многих маневрах НАТО. Но это наше суверенное право быть друзьями и участвовать в инициативах по безопасности по нашему выбору. Мы никому не угрожаем. Мы никогда не угрожали России. Мы никогда не будем нападать на Россию. Мы тысячи раз заявляли на всех уровнях, что Украина не намеревается нападать на Россию. Никогда в жизни», - подчеркнул посол в своей речи в японском пресс-клубе для иностранных СМИ.

Также дипломат отметил, что Украина настроена на дипломатическое решение вопроса Донбасса, и отрицает возможность применения силы для этой цели.

«Мы не станем решать вопрос по Донбассу силовым способом. Мы придерживаемся пути переговоров. Мы пытаемся найти любой возможный компромисс, чтобы двигаться дальше", - повторил Корсунский.

В последнее время Запад обвиняет РФ в агрессии по отношению к Украине, бездоказательно утверждая, что Россия сосредотачивает свои войска на российско-украинской границе. РФ, в свою очередь, много раз заявляла, что никому не угрожает и никакого вторжения на Украину не планирует.

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