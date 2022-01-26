В Госдуме объяснили требование ФРГ исключить энергетику из санкций против РФ

Европа понимает, что сегодня она больше всего страдает от антироссийских санкций. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя в интервью Pravda.Ru требование Германии исключить энергоблок из пакета новых ограничений против РФ.

По словам парламентария, в Европе стали задумываться о том, к чему приведут санкции в отношении России.

"Санкции против РФ в первую очередь ударили по Европе. Она значительно пострадала от недопоставок оборудования, продуктов в Россию. Поэтому Европа прекрасно понимает, что в этой ситуации она является главным потерпевшим", — сказал Ананских.

Он добавил, что без российского газа и нефти цены на коммунальные услуги в Европе увеличатся. Депутат подчеркнул: основной "выгодоприобретатель" от санкций — США, а больше всего бед пришлось не на Россию, а на Европу.

"РФ за счёт импортозамещения, новых рынков стала обходиться без европейских товаров, хорошо себя чувствует в этом плане. Поэтому европейские политики понимают, что нельзя дальше увеличивать санкции, это ударит по их экономике", — заключил собеседник издания.

Ранее власти ФРГ потребовали исключить энергетический сектор из пакета антироссийских санкций в случае эскалации на Украине, так как после введения запретов поставки газа в Европу окажутся под угрозой, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

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