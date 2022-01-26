Европа понимает, что сегодня она больше всего страдает от антироссийских санкций. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя в интервью Pravda.Ru требование Германии исключить энергоблок из пакета новых ограничений против РФ.
По словам парламентария, в Европе стали задумываться о том, к чему приведут санкции в отношении России.
"Санкции против РФ в первую очередь ударили по Европе. Она значительно пострадала от недопоставок оборудования, продуктов в Россию. Поэтому Европа прекрасно понимает, что в этой ситуации она является главным потерпевшим", — сказал Ананских.
Он добавил, что без российского газа и нефти цены на коммунальные услуги в Европе увеличатся. Депутат подчеркнул: основной "выгодоприобретатель" от санкций — США, а больше всего бед пришлось не на Россию, а на Европу.
"РФ за счёт импортозамещения, новых рынков стала обходиться без европейских товаров, хорошо себя чувствует в этом плане. Поэтому европейские политики понимают, что нельзя дальше увеличивать санкции, это ударит по их экономике", — заключил собеседник издания.
Ранее власти ФРГ потребовали исключить энергетический сектор из пакета антироссийских санкций в случае эскалации на Украине, так как после введения запретов поставки газа в Европу окажутся под угрозой, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.
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