МИД РФ: мы дошли до опасной черты - военно-политическая обстановка накалилась

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что военно-политическая обстановка в мире находится на грани. По его мнению, ситуация в Европе развилась и находится у опасной черты.

"Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошёл до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся", — передаёт РИА Новости слова дипломата.

Грушко обратил внимание, что Россия уже предложила те меры, которые необходимо предпринять для сохранения безопасности и мира.

"Наши предложения, которые были сформулированы президентом РФ, открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас, для дипломатов, является фундаментальной задачей, но и всё-таки к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, учёта законных интересов безопасности других", — резюмировал он.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. До этого Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагалось отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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