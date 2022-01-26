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Автор Юлия Миленина

"Для них Украина — это Россия": Журавлёв объяснил оговорку CNN про Харьков

Мир

Американцы живут в мире, где всё ещё есть Советский Союз, поэтому телеканал CNN причислил Харьков к составу РФ. Такое мнение выразил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Для них Украина — это Россия": Журавлёв объяснил оговорку CNN про Харьков

В интервью Телеканалу "360" политолог отметил, что заявление CNN о Харькове не похоже на простую оговорку.

"Действительно, бывают удивительные случайности. Но то, что в их подсознании для них Украина — это Россия, — это факт. То есть эта случайность по-своему не случайна", — считает эксперт.

Журавлёв напомнил, что раньше США путали города и страны бывшего СССР. Так, во время грузинского конфликта в 2008 году американские СМИ не могли отличить населённые пункты Грузии от южноосетинских и абхазских городов. По его словам, Штаты "в душе живут в Советском Союзе".

Во вторник, 25 января, телеканал CNN выпустил в эфир сюжет о военных учениях РФ, в котором обозначил украинский Харьков как российский город.

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