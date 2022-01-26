Лавров: Запад подталкивает Киев к прямым провокациям в отношении РФ

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны подталкивают киевский режим к прямым провокациям в отношении России. По его мнению, США и их союзники "основательно подзабыли культуру дипломатии".

Во время пленарного заседания Госдумы, трансляцию которого ведёт канал "Россия 24", министр отметил, что Запад "удваивает усилия по сдерживанию РФ".

"Достаточно посмотреть на проведение всё более провокационных военных манёвров около наших границ, на втягивание в орбиту НАТО киевского режима, поставки ему летательного оружия, его подталкивание к прямым провокациям в отношении Российской Федерации", — сказал Лавров.

Он назвал антироссийские санкции, о которых постоянно предупреждают западные политики, "нелегитимными". Дипломат убеждён: главная цель Штатов и их партнёров — оказать военно-политическое давление на РФ, в том числе с помощью Украины.

"На этом фоне цинично звучат требования в наш адрес прекратить военные учения на собственной территории", — добавил глава МИД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.