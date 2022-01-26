В ДНР призвали блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение

Следствием предоставления Украине оружия и боеприпасов может стать эскалация конфликта в Донбассе, заявили в Народной милиции ДНР.

"Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов, и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Согласно сведениям Народной милиции, на Украине наблюдается дефицит боеприпасов, с которым власти страны пытаются справиться, договорившись об их поставках из-за границы. Сообщается, что переговоры ведутся со странами НАТО, в которых остались старые советские боеприпасы. В частности, Минобороны Украины обсуждает с Чехией возможность предоставления ВСУ 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

В связи с этим Народная милиция ДНР призвала блокировать поставки вооружений Украине.

"Призываем правительства стран и международные организации... блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы", — говорится в сообщении ведомства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.