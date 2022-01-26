Захарову шокировали слова Блинкена: "Оказывается, мы напали сами на себя"

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание государственного секретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что РФ якобы проявляет "агрессию" на собственных границах.

Она напомнила в своём Telegram-канале, что эту тему Блинкен недавно обсуждал с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Вот оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — сыронизировала Захарова.

Ранее Блинкен предупреждал, что любое пересечение войсками РФ границы Украины повлекут за собой ответные меры со стороны Вашингтона. По его словам, такие действия будут расцениваться как "вторжение" на территорию соседнего государства.

В Кремле уже неоднократно комментировали громкие высказывания западных политиков о якобы готовящемся "нападении" на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз сообщал, что Россия никому не угрожает, а лишь передвигает войска по своей территории.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.