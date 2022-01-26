Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не исключила, что могут быть введены персональные санкции против российского лидера Владимира Путина, если ситуация на границе Украины обострится ещё сильнее.
"Мы ничего не исключаем", — обозначила она позицию британской власти в эфире телеканала Sky News.
Таким образом, Трасс дала ясно понять, что Соединённое Королевство может поддержать санкционные меры в отношении президента РФ.
Американский лидер Джо Байден заявил, что в случае вторжения России на Украину против Путина будут введены персональные санкции.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новые санкции против России будут самыми тяжёлыми.
"Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жёстких санкций, тяжелее, чем что-либо мы делали против России ранее", — высказался он.
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