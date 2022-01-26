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Автор Елена Федорова

В Великобритании не исключили введение персональных санкций против Путина

Мир

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не исключила, что могут быть введены персональные санкции против российского лидера Владимира Путина, если ситуация на границе Украины обострится ещё сильнее.

В Великобритании не исключили введение персональных санкций против Путина

"Мы ничего не исключаем", — обозначила она позицию британской власти в эфире телеканала Sky News.

Таким образом, Трасс дала ясно понять, что Соединённое Королевство может поддержать санкционные меры в отношении президента РФ.

Американский лидер Джо Байден заявил, что в случае вторжения России на Украину против Путина будут введены персональные санкции.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новые санкции против России будут самыми тяжёлыми.

"Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жёстких санкций, тяжелее, чем что-либо мы делали против России ранее", — высказался он.

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