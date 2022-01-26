Матвиенко: Киев, скорее всего, планирует силой разрешить ситуацию с ДНР и ЛНР

Киев, вероятно, планирует силовым путём разрешить проблемы, связанные с Донецкой и Луганской народными республиками. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В среду, 26 января, выступая на открытии весенней сессии верхней палаты парламента, политик заявила, что украинские власти сегодня действуют по советам Запада, передаёт ТАСС.

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблемы Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации", — сказала Матвиенко.

Она предположила, что после конкретных действий в ДНР и ЛНР Украина с большой вероятностью переложит всю вину на РФ. Аналогичные высказывания, по её мнению, прозвучат и от западных партнёров Киева.

Также политик подчеркнула: Запад развязал "настоящую информационную войну" против России.

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