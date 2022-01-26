Ермак: в рамках "Нормандского формата" в Париже не будут обсуждать ЛДНР

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о том, что на встрече советников лидеров "Нормандского формата" в Париже будет обсуждаться дата прямых переговоров с представителями ЛДНР о статусе Донбасса.

Как подчеркнул Ермак, Украина неоднократно заявляла, что не ведёт переговоров с "сепаратистами".

"Позиция Украины, которую много раз высказывают на разных углах, постоянно отвечает, она отвечает украинским интересам. Прямой связи с сепаратистами не было и не будет", — цитирует заявление главы Офиса президента Незалежной "РБК-Украина".

Ермак подчеркнул, что на сегодняшней встрече планируется обсуждение нескольких вопросов:

режим пропуска,

гуманитарные вопросы,

открытие пропускных пунктов,

продолжение работы в "Нормандском формате".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы ДНР о том, что Донецк готов отразить агрессию со стороны Украины. По словам официального представителя республики, регион находится в режиме постоянной боеготовности.

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