Кадыров разъяснил свои слова об Украине: "Никаких установок Кремль мне не даёт"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что высказал своё мнение по поводу ситуации на Украине как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя республики.

По его словам, Россия должна "защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории". Он также подчеркнул в своём Telegram-канале: если на Украине нет людей, которые способны противостоять Штатам, то "мы должны им помочь".

"Это моё заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не даёт", — написал политик.

Ранее Кадыров сообщил, что на месте президента РФ Владимира Путина "давно забрал бы Украину, ввёл бы туда войска и навёл порядок".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эти слова. Он отметил, что внешнюю политику РФ формирует только глава государства.

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