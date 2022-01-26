CNN "подарила" Харьков России, но Зеленский раскричался в соцсетях

Досадная оплошность сотрудников американской CNN, вызванная незнанием географии Европы, вызвала волну негодования на Украине. И возглавил "колонну возмущённых" лично президент Зеленский.

Напомним, вчера в материале о готовящемся нападении на Украину Харьков был отмечен, как российский город.

В нашей стране привычно уже — в духе Михаила Задорнова — посмеялись над "тупыми американцами". Например, журналист Евгений Примаков в ТГ-канале написал:

"Спасибо CNN за наш Харьков!" — сыронизировав, что "в цивилизованном телевизоре врать не будут", а CNN считается очень авторитетным СМИ.

Тем временем на Украине

На Украине же ошибка журналистов CNN взорвала соцсети. Высказался даже Владимир Зеленский, который очень эмоционально написал:

"Никогда Харьков не будет оккупирован! Никогда!!! Харьков — наш город с нашими крутыми людьми!!!!!!!"