Досадная оплошность сотрудников американской CNN, вызванная незнанием географии Европы, вызвала волну негодования на Украине. И возглавил "колонну возмущённых" лично президент Зеленский.
Напомним, вчера в материале о готовящемся нападении на Украину Харьков был отмечен, как российский город.
В нашей стране привычно уже — в духе Михаила Задорнова — посмеялись над "тупыми американцами". Например, журналист Евгений Примаков в ТГ-канале написал:
"Спасибо CNN за наш Харьков!" — сыронизировав, что "в цивилизованном телевизоре врать не будут", а CNN считается очень авторитетным СМИ.
На Украине же ошибка журналистов CNN взорвала соцсети. Высказался даже Владимир Зеленский, который очень эмоционально написал:
"Никогда Харьков не будет оккупирован! Никогда!!! Харьков — наш город с нашими крутыми людьми!!!!!!!"
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Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.