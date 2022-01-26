Секретарь СНБО Украины: идёт биологическая война — COVID для неё и создавали

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что в мире под прикрытием пандемии идёт биологическая война, поскольку коронавирус — он в этом почему-то абсолютно уверен — был специально создан в лаборатории.

По словам Данилова, жители китайского Уханя были первыми жертвами, на которых "вирус опробовали":

"Ясно же, что эта зараза не является естественной, она искусственная, созданная человеком. В противном случае животное-виновник давно бы уже было найдено", — пояснил своё мнение украинский силовик и добавил, что "осталось немного потерпеть" и все узнают подробности создания ковида. "Я с самого начала считал и считаю, что это биологическая война", — поделился Данилов, но не пояснил, откуда у него-неспециалиста такие знания.

Впрочем, и раскрывать известные ему подробности тоже не стал.

А в мире в это время набирает обороты самый на сегодня заразный штамм — "омикрон". По версии ВОЗ, мы сейчас переживаем самый пик очередной волны.

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