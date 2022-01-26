На Украине заявили, что внезапное вступление РФ в НАТО снизит напряжение в мире

Бывший руководитель Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что неожиданно вступление России в Североатлантический альянс позволит снизить напряжение в мире.

В эфире телеканала "Наш" он напомнил: ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрогнозировал, что "вторжение" РФ на Украину начнётся с наступления на Киев. По словам Куликова, у британского политика "масса своих проблем", поэтому ему не стоит вмешиваться в конфликт вокруг Украины.

Также экс-глава Интерпола подчеркнул: если Россия вступит в НАТО, это решит многие мировые проблемы.

"Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление РФ в альянс. Насколько я понимаю, в современных условиях основная задача НАТО — противостоять угрозам терроризма, режимам и тому подобное", — сказал Куликов.

Западные СМИ регулярно сообщают о том, что РФ якобы готовит "вторжение" на территорию Украины. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию, уточняя, что Россия передвигает войска лишь по своей территории и никому не угрожает.

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