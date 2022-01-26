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Автор Екатерина Широкова

В Китае назвали утопией "антироссийскую политику" Байдена

Мир

Намерения американской стороны ослабить позиции России на газовом рынке в Европе — утопия, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

В Китае назвали утопией "антироссийскую политику" Байдена

По словам аналитика, администрация Белого дома находится в стадии обсуждения с Катаром поставок голубого топлива в европейские страны, чтобы уйти от "зависимости" от России. Впрочем, как отметил китайский эксперт, для США не впервые подобный "манёвр".

"На этот раз Соединённые Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, "выступив мостом" между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", — цитирует Ифаня китайское издание Huánqiú Shíbào.

Как отметил Ифань, в такой стратегии есть немало минусов. Стоимость сжатия СПГ, его транспортировка и наценки, могут обойтись потребителям гораздо дороже. И по сравнению с трубопроводом голубого топлива, такой формат нерентабелен.

"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия", — резюмировал Ифань.

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Российский газ: путь на Восток
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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