Минбезопасности США предупредило о риске гражданской войны

Министерство внутренней безопасности США заявило, что американские экстремисты разработали конкретные планы нападения на энергосистему страны в надежде парализовать правительство и вызвать беспорядки.

Об этом сообщает AP со ссылкой на полученный изданием отчёт Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности, в котором утверждалось, что экстремисты в стране "разработали заслуживающие доверия конкретные планы нападения на инфраструктуру электроснабжения, по крайней мере, с 2020 года”.

"Экстремисты, которые якобы принадлежат к целому ряду идеологий, вероятно, будут продолжать планировать и поощрять физические нападения на электрическую инфраструктуру, которая включает в себя более 6400 электростанций и 450 000 миль высоковольтных линий электропередачи, которые охватывают страну, — говорится в докладе (цитата АР). — Экстремисты также полагают, что, совершая нападения на объекты связи и электрической инфраструктуры, они фактически ускорят грядущую гражданскую войну, которую они ожидают, потому что нападение нарушит жизнь стольких людей, что они потеряют веру в правительство”.

В своем докладе Министерство внутренней безопасности в качестве примера таких пагубных действий привело хакерскую атаку почти десятилетней давности на передающую подстанцию Меткалф в Койоте, штат Калифорния. Хотя во время инцидента 2013 года никто не пострадал, атака нанесла ущерб в миллионы долларов.

Согласно AP, в докладе также упоминается более недавний "предполагаемый заговор экстремистов-сторонников превосходства белых с целью нападения на электростанции на юго-востоке США” после президентских выборов 2020 года.

Напомним, и ФБР, и Министерство внутренних дел неоднократно предупреждали в последние месяцы, что США сталкиваются с повышенной угрозой со стороны внутренних экстремистов.