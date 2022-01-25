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Автор Игорь Рябов

МИД Украины вызвал вызвал посла Хорватии из-за слов президента Милановича

Мир

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Хорватии Аницу Джамич после того, как президент республики Зоран Миланович заявил, что страна отзовёт своих военных из контингента НАТО в Восточной Европе, если начнётся вооружённый конфликт между Россией и Украиной.

МИД Украины вызвал вызвал посла Хорватии из-за слов президента Милановича

В МИД Украины сообщили Джамич, что слова Милановича категорически неприемлемы и противоречат официальной позиции страны, а также наносят вред хорватско-украинским отношениям.

Министерство выразило "глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии".

Также в МИД подчеркнули, что слова президента Хорватии о событиях на Украине в 2014 году можно расценить, как оскорбление памяти украинцев и иностранных граждан, которые отдали свои жизни "ради европейского будущего Украины".

Ведомство упрекнуло Милановича в неблагодарности за помощь, которую Украина оказывала Хорватии, когда республика боролась за независимость и тушила разрушительные пожары. В МИД выразили надежду, что это всего лишь личное мнение президента, которое не отражает отношение хорватского народа к украинцам.

Киев потребовал, чтобы президент Хорватии публично опровергнул свои "оскорбительные заявления" и не повторял их в будущем

Ранее Миланович заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Хорватия отзовёт всех своих военных из НАТО. Это связано с политикой Джо Байдена и его администрации, отметил он. После этого заявления Миланович был внесён в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" с пометкой "антиукраинский пропагандист".

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Темы нато украина хорватия зоран миланович
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