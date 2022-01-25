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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины "контролируемой"

Мир

Лидер Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны в очередном видеообращении, попросив всех о "доверии к Украине", а также сообщив, что ситуацию в восточной части государства удаётся держать под контролем.

Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины "контролируемой"

Зеленский подчеркнул, что никаких военных действий на украинско-российской границе не ведётся, и никаких потерь Украина пока не несёт.

"Верьте Украине и знайте главное, в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых", — сообщил Зеленский в ролике, который доступен в его Telegram-канале.

Также в своём Instagram украинский президент отказался от ранее сказанного им, и пообещал, что оккупация никогда не коснётся Харькова.

Ранее, не прошлой неделе, Зеленский дал интервью The Washington Post, в котором предупредил, что Россия скоро может начать оккупацию крупных украинских городов, и в первую очередь Харькова, "под видом защиты русскоязычного населения". Позже из-за необдуманных слова главы государства жителей Харькова был вынужден успокаивать мэр города.

Теперь же и сам Зеленский в своём посте сообщил, что оккупации Харькова никогда не произойдёт.

"И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми", — подчеркнул Зеленский.

 

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Президент Украины Зеленский обратился к народу
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина владимир зеленский
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